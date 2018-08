Wirecard: MDAX-Aufsteiger Wirecard mit aktuellen Zahlen

Wirecard-Aktie seit Jahren in Rekordlaune

Bei der Aufstockung des Nebenwerteindex MDAX von 50 auf 60 Werte führt angesichts der deutlich gestiegen Marktkapitalisierung und der hohen Liquidität kein Weg an der Wirecard -Aktie vorbei. Der boomende Online-Handel dürfte dem Finanzdienstleister aus Aschheim bei München weiterhin prächtige Geschäfte beschert haben. Seit 2011 haben sich die Konzernumsätze von 325 Millionen auf fast 1,5 Milliarden Euro vervielfacht und beim Nettogewinn war ein Zuwachs von 61 Millionen auf rund 260 Millionen Euro registriert worden.Und die Analysten scheinen von der Fortsetzung dieses Positivtrends ziemlich überzeugt zu sein. Für das laufende Geschäftsjahr prognostizieren sie zum Beispiel einen Anstieg von 2,43 Euro (2017) auf 2,99 Euro. 2020 sollen sogar pro Aktie 5,21 Euro verdient werden. Hinsichtlich der ausgesprochenen Analystenurteile überwiegen derzeit die positiven Ratings. Unter den 19 von finanzen.net erfassten Analystenurteilen empfehlen lediglich zehn Analysten den Titel zum Kauf ("Buy"), während acht Aktienexperten eine neutrale Haltung ("Hold") gegenüber der Aktie einnehmen. Lediglich ein Analysehaus (Independent Research) empfiehlt den Finanzdienstleister zum Verkauf ("Sell"). Die prognostizierten Kursziele reichen von 80,00 Euro (BNP Paribas) bis 235,00 Euro (HSBC) und ergeben einen Durchschnittswert von 148,29 Euro (aktuell: 168,10 Euro).Aus charttechnischer Sicht kann man der Wirecard-Aktie einen steilen Aufwärtstrend attestieren. Innerhalb von weniger als zweieinhalb Jahren hat sich der TecDAX-Wert von 31 auf 168 Euro mehr als verfünffacht. Im Frühjahr beschleunigte sich der Aufwärtstrend besonders stark. Aktuell notiert die Aktie weit über ihrer 100- bzw. 200-Tage-Durchschnittslinie. Der Timingindikator Relative-Stärke-Index zeigt mit über 70 Prozent mittlerweile zwar eine überkaufte Lage an, in der Vergangenheit erwiesen sich daraus resultierende RSI-Verkaufssignale aber stets als "Bärenfalle". Bei Wirecard scheint derzeit das Motto zu lauten: The trend is your very best friend.