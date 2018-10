Citigroup: Geschäfte laufen wieder relativ rund

Nachdem die US-Bank im Geschäftsjahr 2017 pro Aktie noch einen Verlust von 2,98 Dollar erlitten hatte, stehen die Chancen auf eine Rückkehr in die Gewinnzone relativ gut. Darauf deuten zumindest die von FactSet Research Systems erfassten Gewinnschätzungen hin. Für das abgelaufene dritte Quartal prognostizieren diese für die Citigroup einen Gewinn pro Aktie in Höhe von 1,67 Dollar Für das aktuelle Geschäftsquartal (Q4) erwarten die Analysten im Durchschnitt einen Gewinn in Höhe von 1,62 Dollar.Unter den insgesamt 30 erfassten Analystenmeinungen dominieren die optimistischen Prognosen eindeutig. So stufen 16 Analysten stufen den Wert als "kaufenswert ("Buy") ein, während viermal zum Übergewichten ("Overweight") geraten wird. Als haltenswert ("Hold") wird der Titel neunmal eingestuft, während lediglich ein Analyst zum Verkauf ("Sell") der Aktie rät. Die Bandbreite der ausgesprochenen Kursziele reicht gegenwärtig von 62,00 bis 101,00 Dollar woraus sich ein durchschnittlicher Mittelwert in Höhe von 84,27 Dollar errechnet (aktuell: 72,42 Dollar).

Citigroup: 200-Tage-Linie heiß umkämpft

Nach der steilen Aufwärtsbewegung in den Jahren 2016 und 2017 wechselte die Citigroup-Aktie 2018 in den Seitwärtsmodus und schwankte bislang in einer Bandbreite zwischen 65 und 80 Dollar. Aktuell befindet sich der Bankwert im Kampf um die langfristige 200-Tage-Linie. Sollte dieser verlorengehen, droht der Durchschnittslinie ein Trendwechsel nach unten. In der Chartlehre gilt dies als Trendwechselsignal. Problem: In den vergangenen Monaten prallte die Aktie mehrfach an der Durchschnittslinie ab, so dass sich im Bereich von 73 Dollar charttechnische Widerstände gebildet haben. Im Bereich von 75 Dollar warten noch stärkere Hürden. Deren Überwinden dürfte wohl nur im Falle einer positiven Überraschung bei den für Freitag angekündigten Quartalszahlen gelingen.







