Nordex-Aktie weiter im Aufwind: Metzler nennt Kursziel von 22 Euro

Die Papiere des Herstellers von Windkraftanlagen setzen am Montag ihre jüngste Rally mit einem Plus von 7,8 Prozent auf 17,89 Euro fort. In der vergangenen Woche wurden sie nach der Veröffentlichung optimistischer Mittelfristziele bereits binnen weniger Tage um ein Viertel nach oben katapultiert. Ihr Hoch seit Februar 2017 schraubten sie nun weiter nach oben. Metzler sieht jetzt Luft bis 22 Euro.

Metzler-Experte Guido Hoymann bezeichnete die Marschroute des Unternehmens für das Jahr 2022 am Montag als "plausibel und zielorientiert". Er glaubt, dass Nordex gut positioniert ist und die Produkte in Zeiten der Energiewende für den steigenden Bedarf sehr wettbewerbsfähig sind. Nordex habe in den letzten Jahren Marktanteile gewonnen und verbuche jetzt vor allem Bestellungen für die recht lukrative Delta 4000-Serie. Er erwartet daher bereits im nächsten Jahr eine deutliche Verbesserung der Profitabilität.

