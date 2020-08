Börse ändert Regeln: Wirecard früher raus

€uro am Sonntag

von Ralf Witzler, €uro am Sonntag

Künftig werden insolvente Unternehmen binnen zwei Handelstagen aus dem Index genommen. Demnach scheidet die insolvente Wirecard nun schon am 21. August nach Handelsschluss aus dem DAX aus. Nachrücken wird voraussichtlich der Essenslieferdienst Delivery Hero. Die Deutsche Börse will den Nachrücker offiziell erst am kommenden Mittwoch bekannt geben. Die betroffenen Indizes werden ab dem 24. August in der neuen Zusammensetzung berechnet.

Unabhängig von der aktuellen Änderung überprüft die Deutsche Börse das DAX-Regelwerk grundsätzlich und wird für mögliche weitere Anpassungen die Marktteilnehmer miteinbeziehen. Die Ergebnisse sollen bis Jahresende vorliegen.

