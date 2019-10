Analyst: Die Aussichten für Cannabis in Kanada sind nicht so gut, wie viele glauben

• Kanadischer Bankier: Schlechte Aussichten für kanadischen Cannabismarkt• Erwartete Prognosen unter Marktschätzungen• Andere Analysten sind optimistisch

Seit Oktober 2018 können Kanadier rund 30 Gramm Cannabis kaufen und es für den privaten Konsum bei sich tragen. Als das beliebte Rauschmittel vor einem Jahr legalisiert wurde, war der Hype um die Hanfpflanze groß. So groß, dass Investoren sich wie "berauscht" auf Cannabis-Aktien stürzten. Doch mit diesem Hype scheint es laut einem Analysten vorerst vorbei zu sein.

Cannabis-Aktien mit geringem Marktpotenzial

So äußerte sich John Zamparo der Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) vergangene Woche in einer Mitteilung skeptisch zum kanadischen Cannabismarkt. Die Prognosen für Umsatz und bereinigte Gewinne der Unternehmen für die kommenden zwei Jahre seien nicht erreichbar. Für das kommende Jahr erwartet der Branchenkenner einen Umsatz von 2,2 Milliarden Kanadischen Dollar gegenüber einer Prognose von sieben Milliarden. Während die Schätzungen für 2021 7,5 Milliarden Kanadische Dollar betragen, sieht Zamparo einen Umsatz von 3,3 Milliarden.

Auch beim Ebitda hält sich der Analyst mit Schätzungen von 550 Millionen Kanadischen Dollar in 2020 und 975 Millionen Kanadischen Dollar in 2021 gegenüber den Schätzungen des Marktes von 900 Millionen und 1,6 Milliarden Kanadischen Dollar zurück. In seiner Mitteilung verdeutlicht Zamparo, dass sich die Schätzungen lediglich auf den kanadischen Markt beziehen. Zudem würde der Markt durch die Underperformance kleinerer Player beeinflusst.

Schwankender Cannabismarkt

Tatsächlich zeigten Cannabis-Aktien in den letzten Monaten keine beeindruckenden Entwicklungen. Branchenvertreter wie Aurora Cannabis, Canopy Growth oder Cronos, die zu Beginn des Jahres zu den gehyptesten Aktien des Segments gehörten, verloren seitdem um mehr als die Hälfte an Wert. Wie sollten Anleger sich nun verhalten? Nicht alle Branchenkenner teilen Zamparos Meinung. Einige sprechen dem beliebten Rauschmittel sogar großes Zukunftspotenzial zu.

Zum Einen aufgrund der stetig zunehmenden Legalisierungstendenzen weltweit - unter anderem in den USA, wo sich einer der Märkte mit dem größten Wachstumspotenzial befindet. Zum Anderen sei es die große Vielfalt an Produkten, die mit Cannabis hergestellt werden könnten. Neben dem Privatkonsum werden zunehmend auch die Medizin- und Kosmetikbranche interessant.

Nichtsdestotrotz sollte man nicht außer Acht lassen, dass der Cannabismarkt nichts für schwache Nerven ist. Walter Vorhauser, Experte der Oddo Seydler-Bank verglich die Branche mit den Anfängen der Biotechnologie, die ebenfalls von hoher Volatilität geprägt ist. Dennoch weise der Markt ein hohes Potenzial auf: Die zunehmende Legalisierung bringe Forschung, Anbau, Verarbeitung und Vertrieb voran und sorgte für viele Unternehmensgründungen in dem Sektor.

