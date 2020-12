EssilorLuxottica überdenkt wohl Grandvision-Übernahme - Grandvision-Aktie kommt unter die Räder

Aktien in diesem Artikel EssilorLuxottica 128,30 EUR

Grund seien rechtliche Bedenken genauso wie die Auswirkungen der Pandemie, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf informierte Personen. So habe der Einfluss von COVID-19 auf das Geschäft von GrandVision Sorgen ausgelöst, hieß es. EssilorLuxottica hatte sich im Jui 2019 mit den Niederländern auf einen Preis von mindestens 7,3 Milliarden Euro geeinigt. Mittlerweile ist der Börsenwert aber darunter gefallen. Zudem pochte die EU zuletzt laut Medienberichten auf Zugeständnisse, um die Übernahme durchzuwinken. Ein Sprecher von EssilorLuxottica wollte sich nicht zu den Informationen äußern.

Grandvision-Aktie kommt unter die Räder

Die Sorge vor einer scheiternden Übernahme hat am Donnerstagmorgen die Anteile des Optik-Einzelhändlers Grandvision klar ins Minus gedrückt. Die an der Euronext NV notierten Grandvision-Papiere rutschten im frühen Handel um mehr als viereinhalb Prozent ab. Der Kurs fiel damit auf das Niveau von Anfang November zurück, nachdem es für die Aktien in den vergangenen Wochen deutlich nach oben gegangen war. Zuletzt verringerte sich der Verlust auf 2,513 Prozent, die Papiere kosten 25,25 Euro.

