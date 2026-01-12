DAX25.054 +0,3%Est506.154 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4600 +3,3%Nas22.864 +1,0%Bitcoin55.617 +2,3%Euro1,1792 +0,1%Öl71,07 -0,2%Gold5.188 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Microsoft 870747 PayPal A14R7U Infineon 623100 Amazon 906866 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Allianz 840400 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX in Grün -- NVIDIA-Bilanz erwartet -- Asiens Börsen legen zu -- Lucid schreibt trotz Umsatzsprung weiter hohe Verluste -- Fresenius, Nordex, E.ON, Rheinmetall im Fokus
Top News
Handle bei finanzen.net ZERO auch am Wochenende - jeden Samstag ab 14 Uhr Handle bei finanzen.net ZERO auch am Wochenende - jeden Samstag ab 14 Uhr
Goldman Sachs Group Inc. veröffentlicht Bewertung: Heidelberg Materials-Aktie mit Buy Goldman Sachs Group Inc. veröffentlicht Bewertung: Heidelberg Materials-Aktie mit Buy
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Reiche: Reform des Heizungsgesetzes keine Absage an Klimaschutz

25.02.26 09:17 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hat Kritik zurückgewiesen, die geplante Reform des Heizungsgesetzes verwässere den Klimaschutz. Man habe sich zum Klimaschutz verpflichtet, sagte sie im Deutschlandfunk. Es sei auch nicht geplant, diesen abzuschaffen: "Das Ziel des Heizungsgesetzes ist, dass beim Heizungsaustausch wieder mehr Entscheidungsfreiheit herrscht. Der Mieter, der Hausbesitzer kann wählen, welche Heizungsoption er einbauen möchte."

Wer­bung

Man unterstütze damit den Einbau klimafreundlicher Heizungssysteme und mache vieles möglich: "Hybridmodelle, Biomasse, ja, auch Gas- und Ölheizung, aber hier mit einem ansteigenden Anteil von Biogas oder Bioöl." Damit werde ein Dilemma gelöst. "Das Dilemma bestand darin, dass das Heizungsgesetz von Robert Habeck Hausbesitzer verunsichert hat. Der Absatz von modernen Heizungssystemen, Wärmepumpen wie modernen Gaskesseln ist eingebrochen. Die Menschen haben gar nichts mehr gebaut", sagte Reiche.

Ministerin: Neues Gesetz beendet Unsicherheit

Die Bürger hätten sich durch das Heizungsgesetz, dass die Ampel-Regierung mit dem damaligen Wirtschaftsminister Habeck (Grüne) einführte, gegängelt gefühlt. "Sie hatten Angst, dass das System, was sie hatten, nicht mehr genutzt werden kann. Kommunen wurden verunsichert, Investoren wurden verunsichert." Nun werde man Rahmenbedingungen und die Bedürfnisse von Bürgerinnen und Bürgern berücksichtigen.

Immobilienbesitzer sollen nach dem Willen der schwarz-roten Koalition weiter Öl- und Gasheizungen in ihre Wohnhäuser einbauen dürfen. Darauf haben sich Union und SPD bei ihren Verhandlungen über eine Reform des Heizungsgesetzes am Dienstag geeinigt. Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge bewertete die Folgen für den Klimaschutz als verheerend. "CDU und SPD haben heute in aller Deutlichkeit dokumentiert: Klimaschutz ist in dieser Koalition vollkommen egal. Die Bundesregierung hat das Erreichen der Klimaziele aufgegeben." Auch Umweltverbände äußerten sich kritisch./eub/DP/zb