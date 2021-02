METRO-Aktie legt zu: METRO will sich aktiv an Branchenkonsolidierung beteiligen - Wachstumsbeschleunigung erwartet

Der Lebensmittelgroßhändler sehe sich finanziell aufgrund der jüngsten Stärkung seiner Bilanz in der Lage dazu, so Co-CEO und CFO Christian Baier auf der virtuellen Hauptversammlung. Der MDAX-Konzern habe sich in den vergangenen Jahren "konsequent entschuldet", unter anderem durch den Verkauf der Einzelshandelsaktivitäten Real und der Mehrheitsbeteiligung METRO China. Beides zusammen habe einen Nettomittelzufluss von 2 Milliarden Euro generiert. Zudem liefere ein Effizienzprogramm in der METRO -Hauptverwaltung jährlich einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag an Einsparungen, so Baier.

"METRO kann und wird durch gezielte Kooperationen oder durch Übernahmen die Belieferungskapazitäten und Reichweiten ausbauen", so der Co-CEO. "Sie können also weitere Schritte in diese Richtung erwarten."

Die jüngsten Übernahmen regionaler Unternehmen in Portugal und Spanien sowie die Beteiligung an einem Fischlieferanten in Frankreich seien dafür wichtige Belege, die strategische Kooperation mit dem internationalen IT-Dienstleister Wipro werde die Partnerschaft mit den Kunden stärken.

Baier führt zusammen mit Co-CEO und COO Rafael Gasset seit Januar den Düsseldorfer Konzern interimistisch. Zum 1. Mai 2021 bekommt METRO mit Steffen Greubel einen neuen CEO, der künftig die Strategie verantworten wird.

METRO rechnet mit Wachstumsbeschleunigung ab Ende März

METRO rechnet ab Ende des zweiten Geschäftsquartals, also ab Ende März, mit "anziehender Wachstumsdynamik" im Geschäft. Das sagte Co-CEO und CFO Christian Baier den Aktionären auf der virtuellen Hauptversammlung. Der Lebensmittelgroßhändler bekräftigte die Ziele für das Gesamtjahr, das am 30. September endet. Der Konzern erwartet "überdurchschnittliches Wachstum" im dann folgenden Geschäftsjahr, so Baier. "Das erste nicht mehr durch die Pandemie beeinträchtigte Geschäftsjahr wird nach unserer Einschätzung das Geschäftsjahr 2021/22 sein", sagte Baier.

Der Konzern, dessen Kunden aus Gastronomie, Hotellerie und Catering derzeit stark von weltweiten Lockdown-Maßnahmen betroffen sind, stelle die Weichen für einen schnellen Neustart nach Ende des Lockdowns.

Investitionen und Ressourcen sollen in den Ausbau des Belieferungsgeschäfts und die Digitalisierung gehen sowie einen stärkeren Fokus auf Convenience- und regionale Produkte im Sortiment haben. Dadurch würden auch Engpässe in den Lieferketten vermieden, so Baier.

Zudem hat sich der Konzern Nachhaltigkeitsziele gesetzt, die ihn dabei unterstützen sollen, die CO2-Emissionen bis 2030 im Vergleich zu 2011 zu halbieren. Die Initiativen beinhalten umweltfreundliche Ladeneinrichtungen und Energieeinsparungen. Zudem will der Konzern Lebensmittelverluste reduzieren, Bio-Produkte im Sortiment ausbauen sowie die Forschung für alternative Proteinquellen auf pflanzlicher Basis unterstützen.

METRO-Co-CEO: Dividende 2020/21 coronabedingt eventuell unter Vorjahr

METROs Dividende für das laufende Geschäftsjahr könnte angesichts der aktuellen Belastungen durch die Covid-19-Pandemie numerisch niedriger ausfallen als die 0,70 Euro je Aktie des Vorjahres, sagte Co-CEO und CFO Christian Baier.

"Angesichts Covid-19 könnte dies eine niedrigere Zahl sein", sagte Baier der virtuellen Hauptversammlung. Die absolute Dividende hänge von der operativen Leistung ab.

Generell strebt METRO Baier zufolge weiter eine Dividendenausschüttung zwischen 45 und 55 Prozent des Gewinns je Aktie an.

Das laufende Geschäftsjahr 2020/21 endet am 30. September 2021.

METRO-Aktionäre wählten 2. EPGC-Vertreter in Aufsichtsrat

Die METRO-Aktionäre haben auf der virtuellen Hauptversammlung den EPGC-Vertreter Roman Silha in den Aufsichtsrat gewählt. Damit hat EP Global Commerce, größter Einzelaktionär mit 40,6 Prozent der Stamm- und 10,84 Prozent der Vorzugsaktien, nun zwei Vertreter in dem Gremium.

Silha ist bei EPGC Leiter Mergers & Acquisitions. Bereits im Aufsichtsrat vertreten ist Marco Arcelli.

Ebenfalls neu in den Aufsichtsrat gewählt wurde Stefan Tieben, Mitglied des Vorstands der Meridian Stiftung. Die Stiftung hält zusammen mit der Beisheim Holding gepoolt 23,06 Prozent der Stammaktien - zusammen sind die beiden Stiftungen der zweitgrößte Anteilseigner.

Die beiden Aufsichtsratsmitglieder Herbert Bolliger und Peter Küpfer standen nach der Hauptversammlung nicht zur Wiederwahl zur Verfügung.

Wiedergewählt wurde Aufsichtsratschef Jürgen Steinemann, dessen Mandat ebenfalls nach der Hauptversammlung endete.

Im XETRA-Geschäft gewinnt die METRO-Aktie aktuell 0,39 Prozent auf 10,32 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Metro Group