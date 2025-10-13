RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger greifen bei RELX am Montagabend zu

Blick auf RELX-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagabend die Aktie von RELX. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 45,21 USD zu.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 0,9 Prozent auf 45,21 USD zu. In der Spitze legte die RELX-Aktie bis auf 45,38 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 44,97 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 92.452 RELX-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 28.05.2025 auf bis zu 56,30 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der RELX-Aktie ist somit 24,53 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 44,20 USD fiel das Papier am 16.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RELX-Aktie 2,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten RELX-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,840 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,899 USD aus.

Voraussichtlich am 12.02.2026 dürfte RELX Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 18.02.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,72 USD je RELX-Aktie.

