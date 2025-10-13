RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von RELX zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von RELX legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 45,01 USD.

Um 15:51 Uhr sprang die RELX-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 45,01 USD zu. Der Kurs der RELX-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 45,02 USD zu. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 44,97 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 22.512 RELX-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 56,30 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.05.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RELX-Aktie somit 20,05 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.11.2024 bei 44,20 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 1,80 Prozent könnte die RELX-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten RELX-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,840 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,899 USD.

RELX wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 12.02.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 18.02.2027.

In der RELX-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,72 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

