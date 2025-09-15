RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX am Mittwochnachmittag höher

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von RELX. Zuletzt stieg die RELX-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 47,10 USD.

Um 15:52 Uhr stieg die RELX-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 47,10 USD. Die RELX-Aktie legte bis auf 47,20 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 47,05 USD. Zuletzt wechselten 14.611 RELX-Aktien den Besitzer.

Am 28.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 56,30 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,53 Prozent könnte die RELX-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.11.2024 bei 44,20 USD. Derzeit notiert die RELX-Aktie damit 6,56 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für RELX-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,840 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,900 USD ausgeschüttet werden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.02.2026 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der RELX-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 18.02.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass RELX ein EPS in Höhe von 1,73 USD in den Büchern stehen haben wird.

