RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX präsentiert sich am Freitagabend fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von RELX. Die Aktionäre schickten das Papier von RELX nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 46,81 USD.

Um 20:07 Uhr ging es für das RELX-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 46,81 USD. Bei 46,88 USD markierte die RELX-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 46,69 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 183.100 RELX-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 28.05.2025 auf bis zu 56,30 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,27 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.11.2024 bei 44,20 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RELX-Aktie 5,58 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass RELX-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,900 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete RELX 0,840 USD aus.

RELX dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 12.02.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 18.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von RELX.

In der RELX-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,72 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

