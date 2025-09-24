RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX am Donnerstagabend mit Einbußen

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von RELX. Das Papier von RELX befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,4 Prozent auf 46,18 USD ab.

Um 20:07 Uhr fiel die RELX-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 46,18 USD ab. Die RELX-Aktie gab in der Spitze bis auf 46,10 USD nach. Bei 46,19 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 179.580 RELX-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 28.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 56,30 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,91 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RELX-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.11.2024 (44,20 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,29 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,900 USD, nach 0,840 USD im Jahr 2024.

Am 12.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können RELX-Anleger Experten zufolge am 18.02.2027 werfen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,72 USD je RELX-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RELX-Aktie

Stoxx Europe 50-Titel RELX-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet RELX Aktionären eine Freude

RELX-Aktie höher: RELX bestätigt Ausblick nach solidem Jahresauftakt

Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 gibt nach