RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von RELX. Die RELX-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 46,20 USD ab.

Die RELX-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 46,20 USD. Bei 46,12 USD markierte die RELX-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 46,19 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 33.090 RELX-Aktien umgesetzt.

Am 28.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 56,30 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RELX-Aktie derzeit noch 21,87 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 44,20 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RELX-Aktie 4,32 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,900 USD. Im Vorjahr hatte RELX 0,840 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die RELX-Bilanz für Q4 2025 wird am 12.02.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von RELX rechnen Experten am 18.02.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass RELX im Jahr 2025 1,72 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

