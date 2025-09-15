RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX am Mittwochabend mit Kurseinbußen
Die Aktie von RELX gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die RELX-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 46,30 USD abwärts.
Die RELX-Aktie musste um 20:06 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 46,30 USD. Das Tagestief markierte die RELX-Aktie bei 46,30 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 46,36 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 118.823 RELX-Aktien.
Am 28.05.2025 markierte das Papier bei 56,30 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 21,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 16.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 44,20 USD ab. Der aktuelle Kurs der RELX-Aktie ist somit 4,54 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,840 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,900 USD.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 12.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können RELX-Anleger Experten zufolge am 18.02.2027 werfen.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass RELX ein EPS in Höhe von 1,72 USD in den Büchern stehen haben wird.
