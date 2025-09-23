RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von RELX

RELX im Fokus

Die Aktie von RELX gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der RELX-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 46,40 USD.

Die RELX-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,2 Prozent auf 46,40 USD ab. Die RELX-Aktie sank bis auf 46,34 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 46,36 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 19.962 RELX-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (56,30 USD) erklomm das Papier am 28.05.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 21,34 Prozent könnte die RELX-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 16.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 44,20 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 4,74 Prozent könnte die RELX-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,900 USD. Im Vorjahr hatte RELX 0,840 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 12.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 18.02.2027 wird RELX schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

In der RELX-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,72 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

