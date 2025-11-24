DAX23.291 +0,9%Est505.551 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,80 +0,7%Nas22.726 +2,0%Bitcoin74.933 -0,7%Euro1,1527 +0,1%Öl62,44 -0,1%Gold4.093 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Alphabet A (ex Google) A14Y6F HENSOLDT HAG000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BASF BASF11 Amazon 906866 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX steigt -- Wall Street freundlich -- Novo Nordisk scheitert bei Alzheimer-Studie -- Alphabet, TKMS, D-Wave, DroneShield, Siemens Energy, Rheinmetall & Co., DHL, Bayer, Lufthansa, NEL im Fokus
Top News
Mehr als 6.500 Investmentmöglichkeiten Mehr als 6.500 Investmentmöglichkeiten
Nach schwacher Vorwoche: DAX stabilisiert sich - Wirtschaftssorgen lassen Gewinne etwas schmelzen Nach schwacher Vorwoche: DAX stabilisiert sich - Wirtschaftssorgen lassen Gewinne etwas schmelzen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
RELX im Fokus

RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX gibt am Nachmittag ab

24.11.25 16:10 Uhr
RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX gibt am Nachmittag ab

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von RELX. Die RELX-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 40,19 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
35,22 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die RELX-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 40,19 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die RELX-Aktie bis auf 40,17 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 40,44 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 45.607 RELX-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 56,30 USD erreichte der Titel am 28.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die RELX-Aktie damit 28,61 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 21.11.2025 auf bis zu 39,31 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der RELX-Aktie ist somit 2,20 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

RELX-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,840 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,888 USD aus.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 12.02.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 18.02.2027.

Den erwarteten Gewinn je RELX-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,71 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RELX-Aktie

RELX-Aktie gibt dennoch ab: Ausblick bestätigt

Stoxx Europe 50-Titel RELX-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet RELX Aktionären eine Freude

RELX-Aktie höher: RELX bestätigt Ausblick nach solidem Jahresauftakt

Ausgewählte Hebelprodukte auf RELX

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RELX

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Nachrichten zu RELX PLC (spons. ADRs) (ex Reed Elsevier)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu RELX PLC (spons. ADRs) (ex Reed Elsevier)

DatumRatingAnalyst
09.02.2018RELX BuyDeutsche Bank AG
15.05.2017RELX NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
09.02.2018RELX BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
15.05.2017RELX NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RELX PLC (spons. ADRs) (ex Reed Elsevier) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen