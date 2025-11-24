RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX gibt am Nachmittag ab
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von RELX. Die RELX-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 40,19 USD.
Die RELX-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 40,19 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die RELX-Aktie bis auf 40,17 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 40,44 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 45.607 RELX-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 56,30 USD erreichte der Titel am 28.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die RELX-Aktie damit 28,61 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 21.11.2025 auf bis zu 39,31 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der RELX-Aktie ist somit 2,20 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
RELX-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,840 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,888 USD aus.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 12.02.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 18.02.2027.
Den erwarteten Gewinn je RELX-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,71 USD fest.
