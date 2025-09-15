DAX23.745 ±0,0%ESt505.507 +0,1%Top 10 Crypto15,62 +2,0%Dow46.299 +0,1%Nas22.560 +0,3%Bitcoin97.244 +1,5%Euro1,1731 +0,3%Öl67,70 -2,9%Gold3.827 +1,7%
Kursverlauf

RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX am Montagabend im Aufwind

29.09.25 20:25 Uhr
RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX am Montagabend im Aufwind

Die Aktie von RELX gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die RELX-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 47,16 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
40,08 EUR 0,04 EUR 0,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 19:59 Uhr sprang die RELX-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 47,16 USD zu. Der Kurs der RELX-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 47,34 USD zu. Bei 47,15 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 144.337 RELX-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 56,30 USD erreichte der Titel am 28.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,38 Prozent könnte die RELX-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 16.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 44,20 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die RELX-Aktie damit 6,70 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem RELX seine Aktionäre 2024 mit 0,840 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,900 USD je Aktie ausschütten.

RELX dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 12.02.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von RELX rechnen Experten am 18.02.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass RELX im Jahr 2025 1,72 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

