Blick auf RELX-Kurs

RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX am Montagnachmittag gesucht

29.09.25 16:11 Uhr
RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX am Montagnachmittag gesucht

Die Aktie von RELX zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die RELX-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 47,22 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
40,08 EUR 0,04 EUR 0,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von RELX legte um 15:51 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,8 Prozent auf 47,22 USD. In der Spitze legte die RELX-Aktie bis auf 47,24 USD zu. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 47,15 USD. Zuletzt wechselten via New York 31.163 RELX-Aktien den Besitzer.

Am 28.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 56,30 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,23 Prozent könnte die RELX-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 16.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 44,20 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RELX-Aktie derzeit noch 6,40 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,840 USD an RELX-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,900 USD.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 12.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 18.02.2027 dürfte RELX die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,72 USD je RELX-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

