DAX23.745 ±0,0%ESt505.507 +0,1%Top 10 Crypto15,91 +3,7%Dow46.316 +0,2%Nas22.591 +0,5%Bitcoin97.555 +0,1%Euro1,1721 -0,1%Öl67,53 -0,2%Gold3.865 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Alibaba A117ME Commerzbank CBK100 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich kaum verändert -- US-Börsen höher -- Lufthansa: Restrukturierung und drohende Streiks -- MoonLake, Palantir, Intel, Canopy Growth, D-Wave, Novo Nordisk, DroneShield, BYD im Fokus
Top News
Erste Schätzungen: ASML NV informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse Erste Schätzungen: ASML NV informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Erste Schätzungen: Morgan Stanley legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Erste Schätzungen: Morgan Stanley legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!

Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zur Debatte um Pflegegrad 1

30.09.25 05:34 Uhr

KÖLN (dpa-AFX) - Der "Kölner Stadt-Anzeiger" zur Debatte um Pflegegrad 1:

"Der Pflegegrad 1 hilft den Menschen dabei, länger relativ selbstständig zu bleiben und in den eigenen vier Wänden zu leben. Durch Beratung der Angehörigen und Unterstützung der Betroffenen beim Putzen und Einkaufen werden im System auch Kosten eingespart. Wer seine Selbstständigkeit verliert, braucht am Ende mehr Leistungen. Der falsche Schritt wäre es also, ausgerechnet bei der Pflege zuerst den Rotstift radikal anzusetzen. Das heißt nicht, dass es in der Pflege nicht auch Reformbedarf gibt: Man sollte sich die Praxis der Pflegestufe 1 genauer anschauen. Immer wieder ist zu hören, dass diese Stufe zu leicht vergeben wird und auch Menschen in ihren Nutzen kommen, die die Hilfen nicht unbedingt benötigen. Da könnte Einsparpotenzial liegen. Wenn aber gleich das Kind mit dem Bade ausgeschüttet wird, dann werden die tatsächlich hilfebedürftigen Menschen in eine teurere Stufe rutschen oder gar ein Pflegeheim benötigen, was wiederum die Kosten treiben wird."/yyzz/DP/men