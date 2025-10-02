GNW-News: MDC veröffentlicht Analyse darüber, wie die neue US-Zollpolitik einen "stillen Gebührenanstieg" für Casino-Spieler auslösen könnte
^WATERFORD, Irland, Sept. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Minimum Deposit Casinos
(https://www.minimumdepositcasinos.org/) (MDC) hat einen neuen Kommentar
veröffentlicht, in dem erörtert wird, wie die jüngsten Änderungen der US-
Zollpolitik still und leise zu höheren Gebühren für Spieler in Online-Casinos
führen könnten.
Während die Trump-Regierung kürzlich die Zölle auf ausgewählte europäische
Importe wie Elektrofahrzeuge gesenkt hat, bleibt das allgemeine Handelsumfeld
weiterhin unsicher. Die Einleitung neuer Untersuchungen gemäß Section 232 zu
ausländischen medizinischen und industriellen Geräten signalisiert eine
anhaltende protektionistische Haltung, die sich auch auf benachbarte Sektoren
wie Cloud-Infrastruktur, grenzüberschreitende Zahlungssysteme und kritische
Komponenten für Online-Casino-Plattformen auswirken könnte.
?Die meisten Spieler werden nicht über Nacht eine neue Gebühr sehen", so ein
Sprecher von MDC.?Das bedeutet jedoch nicht, dass die Kosten verschwinden. Sie
werden oft neu verteilt. Steigende Kosten im Zusammenhang mit Compliance,
Lizenzierung oder importierter Serverinfrastruktur können die Margen der
Prozessoren schmälern. In vielen Fällen führt dies zu Änderungen bei den
Transaktionsgebühren, Währungsumrechnungskursen oder Plattformkosten, die sich
subtil darauf auswirken, wie viel Spieler bei Ein- und Auszahlungen erhalten
oder ausgeben."
Laut dem Peterson Institute for International Economics haben die US-
Zollerhöhungen von 2018 bis 2020 den durchschnittlichen Zollsatz für betroffene
Waren um fast 12 Prozentpunkte angehoben. Auch wenn einige Zölle gesenkt werden,
führt die Volatilität dazu, dass Unternehmen Kosten umverteilen, was sich
unbemerkt auf die Verbraucher auswirken könnte.
Die Analyse von MDC fordert Betreiber und Spieler dazu auf, nicht nur
Plattformboni und Zahlungsoptionen zu beobachten, sondern auch die wachsende
?unsichtbare Ebene" der Kosten, die durch regulatorische Veränderungen
verursacht werden. Die Gruppe prognostiziert, dass eine anhaltende Phase der
geopolitischen Handelsneuausrichtung die Rolle von Fintech-Partnern und
kostengünstigen Lösungen wie Prepaid-Karten oder lokalen E-Wallets bei Casino-
Transaktionen verstärken könnte.
Über MDC
Minimum Deposit Casinos (MDC), ein Geschäftsbereich der OneTwenty Group, ist ein
vertrauenswürdiges globales Portal, das lizenzierte, sichere Online-Casinos mit
niedrigen Einzahlungsbeträgen für Spieler überprüft, bewertet und empfiehlt, die
sichere und regulierte Glücksspielerlebnisse suchen.
Kontakt-E-Mail: jonathan@onetwentygroup.com
Â°