GNW-News: MDC veröffentlicht Analyse darüber, wie die neue US-Zollpolitik einen "stillen Gebührenanstieg" für Casino-Spieler auslösen könnte

30.09.25 15:46 Uhr

^WATERFORD, Irland, Sept. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Minimum Deposit Casinos

(https://www.minimumdepositcasinos.org/) (MDC) hat einen neuen Kommentar

veröffentlicht, in dem erörtert wird, wie die jüngsten Änderungen der US-

Zollpolitik still und leise zu höheren Gebühren für Spieler in Online-Casinos

führen könnten.

Während die Trump-Regierung kürzlich die Zölle auf ausgewählte europäische

Importe wie Elektrofahrzeuge gesenkt hat, bleibt das allgemeine Handelsumfeld

weiterhin unsicher. Die Einleitung neuer Untersuchungen gemäß Section 232 zu

ausländischen medizinischen und industriellen Geräten signalisiert eine

anhaltende protektionistische Haltung, die sich auch auf benachbarte Sektoren

wie Cloud-Infrastruktur, grenzüberschreitende Zahlungssysteme und kritische

Komponenten für Online-Casino-Plattformen auswirken könnte.

?Die meisten Spieler werden nicht über Nacht eine neue Gebühr sehen", so ein

Sprecher von MDC.?Das bedeutet jedoch nicht, dass die Kosten verschwinden. Sie

werden oft neu verteilt. Steigende Kosten im Zusammenhang mit Compliance,

Lizenzierung oder importierter Serverinfrastruktur können die Margen der

Prozessoren schmälern. In vielen Fällen führt dies zu Änderungen bei den

Transaktionsgebühren, Währungsumrechnungskursen oder Plattformkosten, die sich

subtil darauf auswirken, wie viel Spieler bei Ein- und Auszahlungen erhalten

oder ausgeben."

Laut dem Peterson Institute for International Economics haben die US-

Zollerhöhungen von 2018 bis 2020 den durchschnittlichen Zollsatz für betroffene

Waren um fast 12 Prozentpunkte angehoben. Auch wenn einige Zölle gesenkt werden,

führt die Volatilität dazu, dass Unternehmen Kosten umverteilen, was sich

unbemerkt auf die Verbraucher auswirken könnte.

Die Analyse von MDC fordert Betreiber und Spieler dazu auf, nicht nur

Plattformboni und Zahlungsoptionen zu beobachten, sondern auch die wachsende

?unsichtbare Ebene" der Kosten, die durch regulatorische Veränderungen

verursacht werden. Die Gruppe prognostiziert, dass eine anhaltende Phase der

geopolitischen Handelsneuausrichtung die Rolle von Fintech-Partnern und

kostengünstigen Lösungen wie Prepaid-Karten oder lokalen E-Wallets bei Casino-

Transaktionen verstärken könnte.

Über MDC

Minimum Deposit Casinos (MDC), ein Geschäftsbereich der OneTwenty Group, ist ein

vertrauenswürdiges globales Portal, das lizenzierte, sichere Online-Casinos mit

niedrigen Einzahlungsbeträgen für Spieler überprüft, bewertet und empfiehlt, die

sichere und regulierte Glücksspielerlebnisse suchen.

Kontakt-E-Mail: jonathan@onetwentygroup.com

Â°