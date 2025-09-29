DAX23.745 ±0,0%ESt505.507 +0,1%Top 10 Crypto15,91 +3,7%Dow46.316 +0,2%Nas22.591 +0,5%Bitcoin97.555 +0,1%Euro1,1721 -0,1%Öl67,53 -0,2%Gold3.865 +0,8%
Pressestimme: 'Volksstimme' zur Moldauwahl

30.09.25 05:34 Uhr

MAGDEBURG (dpa-AFX) - Die "Volksstimme" zur Moldauwahl:

"Ursula von der Leyen ist nach der Moldau-Wahl kaum zu bremsen in ihrer Freude über das Wunder von Chisinau. Die Verteidigung der absoluten Mehrheit durch die europäisch ausgerichtete Partei von Präsidentin Maia Sandu galt keineswegs als gesetzt. Russland hatte einmal mehr alle legalen und illegalen Mittel eingesetzt, um die Moldauer auf seine Seite zu ziehen. Doch Moskau hat diesmal den Kürzeren gezogen. Auf die Europäische Union kommen somit weitere Verpflichtungen zu. Die Moldauer müssen merken, dass die EU für sie einen Mehrwert bedeutet. Das wird Brüssel einiges kosten.

Größtes Hindernis auf dem Weg in die Gemeinschaft bleibt aber Russland. Bei vielen Moldauern ist der verklärte Blick fest auf den großen Nachbarn gerichtet, mit dem man einst in der Sowjetunion zusammenlebte. Die pro-russischen Proteste nach der Wahl werden nicht die letzten gewesen sein."/yyzz/DP/men