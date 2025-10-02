DAX23.745 ±0,0%ESt505.507 +0,1%Top 10 Crypto15,49 -2,7%Dow46.316 +0,2%Nas22.591 +0,5%Bitcoin97.071 -0,4%Euro1,1739 +0,1%Öl67,59 -0,1%Gold3.865 +0,8%
10 vor 9

Börse kompakt: 10 Fakten für den Dienstag - US-Shutdown droht

30.09.25 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist - Zurückhaltung vor drohendem US-Shutdown | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen. Vor dem drohenden Regierungsstillstand schauen Anleger besonders auf Neuigkeiten aus den USA.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.745,1 PKT 5,6 PKT 0,02%
Charts|News|Analysen
Hang Seng
26.622,9 PKT 494,7 PKT 1,89%
Charts|News|Analysen
Nikkei 225
44.961,9 PKT -81,9 PKT -0,18%
Charts|News|Analysen
Shanghai Composite
3.862,5 PKT 34,4 PKT 0,90%
Charts|News|Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX wenig bewegt erwartet

Der DAX zeigt sich vorbörslich zeitweise nahe der Nulllinie.

2. Börsen in Fernost freundlich

In Tokio gewinnt der Nikkei 225 leichte 0,09 Prozent auf 45.084,81 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite unterdessen um 0,58 Prozent zu auf 3.884,75 Zähler.

In Hongkong steigt der Hang Seng derweil um 0,19 Prozent auf 26.664,40 Einheiten.

3. Lufthansa-Aktie: Urabstimmung der Piloten läuft aus - Neue Streiks möglich

Müssen sich die Passagiere der Lufthansa auf einen erneuten Streik der Piloten einrichten? Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat dazu eine Urabstimmung abgehalten, die an diesem Dienstag (10.00 Uhr) endet. Zur Nachricht

4. Continental-Aktie: Chance auf DAX-Verbleib trotz Abspaltungen

Continental sieht nach der Trennung von weiten Teilen seines bisherigen Geschäfts auch als reiner Reifenhersteller Chancen auf einen Verbleib im DAX. "Entwickeln sich die Reifen weiterhin so erfolgreich weiter, gibt es die Chance, im Dax zu bleiben", sagte Konzernchef Nikolai Setzer im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. Zur Nachricht

5. Alphabet-Aktie: Youtube zahlt Millionen-Summe zur Beilegung von Trump-Klage

Googles Videoplattform Youtube zahlt 24,5 Millionen Dollar (knapp 21 Mio. Euro), um eine Klage wegen der zeitweisen Sperrung des Accounts von Donald Trump nach dem 6. Januar 2021 beizulegen. Zur Nachricht

6. Israel akzeptiert Trump-Plan zur Beendigung des Gaza-Kriegs

Israel akzeptiert den Plan von US-Präsident Donald Trump zur Beendigung des Gaza-Kriegs mit der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas. "Ich unterstütze Ihren Plan zur Beendigung des Krieges im Gazastreifen", sagte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bei einem Treffen mit Trump in Washington. Zur Nachricht

7. Erleichterung in der Branche: Neue US-Zölle auf Arzneien gelten wohl nicht für EU-Importe

Aus der EU eingeführte Arzneimittel in die Vereinigten Staaten bleiben US-Regierungskreisen zufolge von den neuen US-Zöllen in Höhe von 100 Prozent ab 1. Oktober verschont. Zur Nachricht

8. HORNBACH-Aktie: Umsatz steigt, Ergebnis rückläufig

HORNBACH Holding hat den Umsatz im zweiten Geschäftsquartal weiter gesteigert. In den drei Monaten bis Ende August stiegen die Erlöse um drei Prozent auf knapp 1,7 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Dienstag in Bornheim mitteilte. Zur Nachricht

9. Ölpreise fallen leicht

Die Ölpreise sinken etwas. So verbilligte sich der WTI um 0,05 auf 63,13 Dollar, während Brent um 0,12 auf 67,53 Dollar abgab.

10. Euro gewinnt zum Dollar

Der Euro kostet am Morgen 1,1731 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vortag.

