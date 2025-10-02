EUREX/Bund-Future kaum verändert

DOW JONES--Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures verliert am Dienstagmorgen um 8.10 Uhr 3 Ticks auf 128,62 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,68 Prozent und das Tagestief bei 128,61 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 7.881 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 14 Ticks auf 114,56 Prozent. Der Bobl-Futures notiert unverändert bei 117,82 Prozent.

September 30, 2025 02:12 ET (06:12 GMT)