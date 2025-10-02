DAX23.745 ±0,0%ESt505.507 +0,1%Top 10 Crypto15,49 -2,7%Dow46.316 +0,2%Nas22.591 +0,5%Bitcoin97.071 -0,4%Euro1,1739 +0,1%Öl67,59 -0,1%Gold3.865 +0,8%
Deutscher Einzelhandel verbucht Umsatzminus im August

30.09.25 08:09 Uhr

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Die Umsätze im deutschen Einzelhandel sind im August wider Erwarten gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis vorläufiger Daten mitteilte, reduzierten sich die Umsätze nach Abzug der Inflation um 0,2 Prozent gegenüber dem Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten dagegen einen Zuwachs um 0,5 Prozent prognostiziert. Für Juli wurde der monatliche Rückgang auf real 0,5 (zunächst: 0,9) Prozent revidiert. Auf Jahressicht lagen die Umsätze im August preisbereinigt um 1,8 Prozent höher.

Der Einzelhandel macht rund 25 Prozent des privaten Konsums in Deutschland aus. Die Daten zum Einzelhandel unterliegen sehr häufig größeren Revisionen.

Der Umsatz im Einzelhandel mit Lebensmitteln stieg im August real um 0,6 Prozent gegenüber dem Vormonat. Im Vergleich zum Vorjahresmonat verzeichnete der Umsatz im Lebensmitteleinzelhandel einen realen Rückgang von 0,6 Prozent.

Im Einzelhandel mit Nicht-Lebensmitteln sank der Umsatz gegenüber dem Vormonat real um 1,0 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat wuchsen die Umsätze real um 3,2 Prozent.

Im Internet- und Versandhandel verzeichnete der Umsatz gegenüber dem Vormonat ein Umsatzminus von real 2,0 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat wuchs der Umsatz real um 7,4 Prozent.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 30, 2025 02:10 ET (06:10 GMT)