GNW-News: Denodo-Anwender erzielen einen ROI von 345 %, eine 3- bis 4-mal schnellere Zeit bis zur Erkenntnisgewinnung und weitere Vorteile, wenn sie das Prod...

^PALO ALTO, Kalifornien, Sept. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Denodo

(https://www.denodo.com/en), ein führendes Unternehmen im Bereich

Wer­bung Wer­bung

Datenmanagement, hat die Veröffentlichung einer neuen Studie bekannt gegeben,

die von dem unabhängigen Analyseunternehmen Veqtor8 durchgeführt wurde. Die

Studie verglich den ROI der Verwendung der Denodo-Plattform

(https://www.denodo.com/en/denodo-platform/denodo-platform) in Verbindung mit

Data Lakehouses, wie sie beispielsweise von Snowflake und Databricks angeboten

werden, mit dem ROI der alleinigen Verwendung von Lakehouses. Die Studie ergab,

Wer­bung Wer­bung

dass Unternehmen Gefahr laufen, Millionen von Dollar zu verschenken - und

monatelange Verzögerungen bei KI- und Analyseinitiativen in Kauf zu nehmen -,

wenn sie ihre Lakehouse-Investitionen nicht durch eine logische

Datenmanagementplattform (https://www.denodo.com/en/data-management/logical-

data-management) ergänzen.

Um zu diesen Ergebnissen zu gelangen, führte Veqtor8 sowohl strukturierte

Wer­bung Wer­bung

Untersuchungen als auch Tiefeninterviews mit großen Unternehmen durch, die

führende Data-Lakehouse-Plattformen mit und ohne Denodo einsetzen, und

quantifizierte die technischen, betrieblichen und finanziellen Auswirkungen des

Einsatzes von Denodo in dieser Konfiguration. Die Studie ergab, dass

Unternehmen, die Denodo zusammen mit einem modernen Data Lakehouse einsetzen,

Folgendes erreicht haben:

* 345 % ROI über drei Jahre. Dies wurde aus strukturierten Eingaben aus

Stakeholder-Interviews und Branchen-Benchmarks abgeleitet.

* 3,6 Millionen Dollar an eingesparten Kosten. Bei Unternehmen, die

ausschließlich Data Lakehouses betreiben, wurden diese Kosten in erster

Linie für die technische Komplexität und die Entwicklung der Infrastruktur

aufgewendet.

* Amortisation in nur 6,5 Monaten. Dies war ein wichtiger Leistungsindikator,

der direkt bei den teilnehmenden Unternehmen gemessen wurde.

* 3- bis 4-mal schnellere Erkenntnisgewinnung dank virtualisiertem

Datenzugriff und einer semantischen Abstraktionsschicht.

Im Gegensatz dazu waren Unternehmen, die ohne Denodo die gleichen Ergebnisse

erzielen wollten, gezwungen, kostspielige benutzerdefinierte Pipelines, Punkt-

zu-Punkt-Integrationen und redundante Daten-Governance-Tools einzusetzen - was

zu höherem technischem Aufwand, längeren Zeitplänen und verschwendeten

Investitionen führte.

?Lakehouses bieten wichtige Speicher- und Rechenkapazitäten für einheitliche

Analysen, aber sie wurden nicht dafür entwickelt, selbstständig geschäftsfertige

Daten zu liefern", so Andrew Milroy, Chief Analyst bei Veqtor8 und Hauptautor

dieser Studie.?Unsere Analyse zeigt, dass Unternehmen ohne eine logische

Datenmanagementplattform wie Denodo regelmäßig mit Projektverzögerungen, höheren

Kosten und verpassten Chancen konfrontiert sind - insbesondere in den Bereichen

KI und Echtzeit-Entscheidungsfindung. Denodo kann diese Lücke schließen und

Unternehmen in die Lage versetzen, den vollen Wert ihrer Investitionen in Data

Lakehouses auszuschöpfen."

Der Bericht hebt hervor, dass Denodo Unternehmen in die Lage versetzt, die

Governance zu vereinheitlichen, das Data Engineering zu vereinfachen und KI-

fähige, geschäftsbereite Daten über Silos hinweg bereitzustellen - ohne die

kostspieligen Replikationen und Infrastrukturverzögerungen, die mit

herkömmlichen Ansätzen verbunden sind. Kunden berichteten durchweg, dass

Initiativen, die ohne Denodo Monate gedauert hätten, mit Denodo innerhalb

weniger Tage umgesetzt werden konnten.

?Es ist offensichtlich, dass Unternehmen Geld verlieren, wenn sie sich

ausschließlich auf Data Lakehouses verlassen, anstatt ihre Lakehouses durch

logisches Datenmanagement zu unterstützen. Abgesehen vom finanziellen Aspekt ist

es auch der Aufwand, der mit der alleinigen Nutzung eines Lakehouses verbunden

ist, der die Bereitstellung von Daten für Geschäftsanwender verzögern und

letztendlich dazu führen kann, dass ein Unternehmen an Wettbewerbsfähigkeit

verliert", so Ravi Shankar, Senior Vice President (SVP) und Chief Marketing

Officer (CMO) bei Denodo.?Die Ergebnisse der Veqtor8-Studie sind eindeutig: Die

Verwendung von Denodo in Verbindung mit einem Data Lakehouse bietet greifbare

finanzielle Vorteile, die von Denodo-Kunden realisiert wurden, und Nicht-Denodo-

Kunden können die Kosten und den Aufwand bestätigen, die mit der alleinigen

Nutzung eines Data Lakehouse für gleichwertige Funktionen verbunden sind."

Ein Technologiechef einer globalen Bank, der an dieser Studie teilgenommen hat,

sagte:?Mit Denodo können wir unsere Betrugsmodelle nun mit Echtzeit-

Transaktionsdaten aus verschiedenen Systemen füttern. Dadurch verkürzt sich die

Bereitstellungszeit um Monate."

Veqtor8 hat die Ergebnisse dieser Studie in einem Whitepaper mit dem Titel Der

ROI der Nutzung der Denodo-Plattform in Verbindung mit dem modernen Data

Lakehouse veröffentlicht. Eine kostenlose Kopie ist auf der Denodo-Website

(https://www.denodo.com/en/document/analyst-report/denodo-lakehouse-roi)

erhältlich.

Über Denodo

Denodo ist ein führendes Unternehmen im Bereich Datenmanagement. Die

preisgekrönte Denodo Plattform ist die führende logische

Datenmanagementplattform zur Umwandlung von Daten in vertrauenswürdige

Erkenntnisse und Ergebnisse für alle datenbezogenen Initiativen im gesamten

Unternehmen, einschließlich KI und Self-Service. Denodos internationale Kunden

aus den verschiedensten Branchen haben in einem Drittel der Zeit

vertrauenswürdige, KI- und geschäftsfähige Daten geliefert, und zwar mit einer

zehnmal besseren Leistung als mit Lakehouses und anderen Mainstream-

Datenplattformen allein. Weitere Informationen finden Sie unter denodo.com.

Medienkontakt

pr@denodo.com

Â°