GNW-News: Denodo-Anwender erzielen einen ROI von 345 %, eine 3- bis 4-mal schnellere Zeit bis zur Erkenntnisgewinnung und weitere Vorteile, wenn sie das Prod...
^PALO ALTO, Kalifornien, Sept. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Denodo
(https://www.denodo.com/en), ein führendes Unternehmen im Bereich
Datenmanagement, hat die Veröffentlichung einer neuen Studie bekannt gegeben,
die von dem unabhängigen Analyseunternehmen Veqtor8 durchgeführt wurde. Die
Studie verglich den ROI der Verwendung der Denodo-Plattform
(https://www.denodo.com/en/denodo-platform/denodo-platform) in Verbindung mit
Data Lakehouses, wie sie beispielsweise von Snowflake und Databricks angeboten
werden, mit dem ROI der alleinigen Verwendung von Lakehouses. Die Studie ergab,
dass Unternehmen Gefahr laufen, Millionen von Dollar zu verschenken - und
monatelange Verzögerungen bei KI- und Analyseinitiativen in Kauf zu nehmen -,
wenn sie ihre Lakehouse-Investitionen nicht durch eine logische
Datenmanagementplattform (https://www.denodo.com/en/data-management/logical-
data-management) ergänzen.
Um zu diesen Ergebnissen zu gelangen, führte Veqtor8 sowohl strukturierte
Untersuchungen als auch Tiefeninterviews mit großen Unternehmen durch, die
führende Data-Lakehouse-Plattformen mit und ohne Denodo einsetzen, und
quantifizierte die technischen, betrieblichen und finanziellen Auswirkungen des
Einsatzes von Denodo in dieser Konfiguration. Die Studie ergab, dass
Unternehmen, die Denodo zusammen mit einem modernen Data Lakehouse einsetzen,
Folgendes erreicht haben:
* 345 % ROI über drei Jahre. Dies wurde aus strukturierten Eingaben aus
Stakeholder-Interviews und Branchen-Benchmarks abgeleitet.
* 3,6 Millionen Dollar an eingesparten Kosten. Bei Unternehmen, die
ausschließlich Data Lakehouses betreiben, wurden diese Kosten in erster
Linie für die technische Komplexität und die Entwicklung der Infrastruktur
aufgewendet.
* Amortisation in nur 6,5 Monaten. Dies war ein wichtiger Leistungsindikator,
der direkt bei den teilnehmenden Unternehmen gemessen wurde.
* 3- bis 4-mal schnellere Erkenntnisgewinnung dank virtualisiertem
Datenzugriff und einer semantischen Abstraktionsschicht.
Im Gegensatz dazu waren Unternehmen, die ohne Denodo die gleichen Ergebnisse
erzielen wollten, gezwungen, kostspielige benutzerdefinierte Pipelines, Punkt-
zu-Punkt-Integrationen und redundante Daten-Governance-Tools einzusetzen - was
zu höherem technischem Aufwand, längeren Zeitplänen und verschwendeten
Investitionen führte.
?Lakehouses bieten wichtige Speicher- und Rechenkapazitäten für einheitliche
Analysen, aber sie wurden nicht dafür entwickelt, selbstständig geschäftsfertige
Daten zu liefern", so Andrew Milroy, Chief Analyst bei Veqtor8 und Hauptautor
dieser Studie.?Unsere Analyse zeigt, dass Unternehmen ohne eine logische
Datenmanagementplattform wie Denodo regelmäßig mit Projektverzögerungen, höheren
Kosten und verpassten Chancen konfrontiert sind - insbesondere in den Bereichen
KI und Echtzeit-Entscheidungsfindung. Denodo kann diese Lücke schließen und
Unternehmen in die Lage versetzen, den vollen Wert ihrer Investitionen in Data
Lakehouses auszuschöpfen."
Der Bericht hebt hervor, dass Denodo Unternehmen in die Lage versetzt, die
Governance zu vereinheitlichen, das Data Engineering zu vereinfachen und KI-
fähige, geschäftsbereite Daten über Silos hinweg bereitzustellen - ohne die
kostspieligen Replikationen und Infrastrukturverzögerungen, die mit
herkömmlichen Ansätzen verbunden sind. Kunden berichteten durchweg, dass
Initiativen, die ohne Denodo Monate gedauert hätten, mit Denodo innerhalb
weniger Tage umgesetzt werden konnten.
?Es ist offensichtlich, dass Unternehmen Geld verlieren, wenn sie sich
ausschließlich auf Data Lakehouses verlassen, anstatt ihre Lakehouses durch
logisches Datenmanagement zu unterstützen. Abgesehen vom finanziellen Aspekt ist
es auch der Aufwand, der mit der alleinigen Nutzung eines Lakehouses verbunden
ist, der die Bereitstellung von Daten für Geschäftsanwender verzögern und
letztendlich dazu führen kann, dass ein Unternehmen an Wettbewerbsfähigkeit
verliert", so Ravi Shankar, Senior Vice President (SVP) und Chief Marketing
Officer (CMO) bei Denodo.?Die Ergebnisse der Veqtor8-Studie sind eindeutig: Die
Verwendung von Denodo in Verbindung mit einem Data Lakehouse bietet greifbare
finanzielle Vorteile, die von Denodo-Kunden realisiert wurden, und Nicht-Denodo-
Kunden können die Kosten und den Aufwand bestätigen, die mit der alleinigen
Nutzung eines Data Lakehouse für gleichwertige Funktionen verbunden sind."
Ein Technologiechef einer globalen Bank, der an dieser Studie teilgenommen hat,
sagte:?Mit Denodo können wir unsere Betrugsmodelle nun mit Echtzeit-
Transaktionsdaten aus verschiedenen Systemen füttern. Dadurch verkürzt sich die
Bereitstellungszeit um Monate."
Veqtor8 hat die Ergebnisse dieser Studie in einem Whitepaper mit dem Titel Der
ROI der Nutzung der Denodo-Plattform in Verbindung mit dem modernen Data
Lakehouse veröffentlicht. Eine kostenlose Kopie ist auf der Denodo-Website
(https://www.denodo.com/en/document/analyst-report/denodo-lakehouse-roi)
erhältlich.
Über Denodo
Denodo ist ein führendes Unternehmen im Bereich Datenmanagement. Die
preisgekrönte Denodo Plattform ist die führende logische
Datenmanagementplattform zur Umwandlung von Daten in vertrauenswürdige
Erkenntnisse und Ergebnisse für alle datenbezogenen Initiativen im gesamten
Unternehmen, einschließlich KI und Self-Service. Denodos internationale Kunden
aus den verschiedensten Branchen haben in einem Drittel der Zeit
vertrauenswürdige, KI- und geschäftsfähige Daten geliefert, und zwar mit einer
zehnmal besseren Leistung als mit Lakehouses und anderen Mainstream-
Datenplattformen allein. Weitere Informationen finden Sie unter denodo.com.
