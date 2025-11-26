DAX23.634 +0,7%Est505.635 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,88 -2,6%Nas23.161 +0,6%Bitcoin74.998 -0,7%Euro1,1585 +0,1%Öl62,46 -0,3%Gold4.159 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Alphabet A (ex Google) A14Y6F RENK RENK73 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BASF BASF11 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Wall Street höher -- BioNTech übernimmt CureVac -- Infineon, Urban Outfitters, SAP, TKMS, HP, DroneShield, Alphabet, Rüstungsaktien, Novo Nordisk, BYD im Fokus
Top News
Erholung trotz EZB-Warnung: DAX arbeitet sich wieder auf grünes Terrain Erholung trotz EZB-Warnung: DAX arbeitet sich wieder auf grünes Terrain
HP-Aktie schwach: Massiver Stellenabbau geplant - Quartalsgewinn sinkt HP-Aktie schwach: Massiver Stellenabbau geplant - Quartalsgewinn sinkt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Europa ist im Wandel - und investiert massiv in Energie, Industrie und Verteidigung. Außergewöhnliche Chancen für smarte Anleger. Die Zeit ist jetzt!

Rentenangebot von Bas und Spahn an Unionsrebellen

26.11.25 16:05 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Im Rentenstreit der Koalition zeichnet sich ein Angebot an die jungen Unionsabgeordneten ab, die mit einem Nein zu den aktuellen Reformplänen im Bundestag drohen. "Ein Teil der Lösung kann sein, dass wir genauer beschreiben, was die Ziele der Kommission für die weiteren Rentenreformschritte sein sollen, die ich im Dezember einsetzen werde", sagte Bundesarbeitsministerin und SPD-Chefin Bärbel Bas der "Rheinischen Post".

Wer­bung

Wie Spahn und Merz vorgehen

Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) machte in der Generaldebatte im Bundestag deutlich, dass auf das umstrittene, nun geplante Rentenpaket ein "Rentenpaket zwei" folgen solle. Mit dieser grundlegenden Reform solle auf Basis der Rentenkommission Mitte 2026 konkret begonnen und so Stabilität für die Alterssicherung im nächsten Jahrzehnt erreicht werden.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) versicherte, die Regierung stelle sich der Verantwortung, "ein neues Versorgungsniveau" gemäß Koalitionsvertrag zu schaffen, "vielleicht sogar mit einer neuen Kennziffer versehen". Die Einsetzung von Kommissionen sei dabei "keine Strategie der Politikvermeidung". Ein neues Sozialstaatsmodell solle fair ausgleichen und generationenübergreifend für einen möglichst großen Teil der Gesellschaft zustimmungsfähig sein.

Im Koalitionsvertrag steht: "In einer Rentenkommission werden wir bis zur Mitte der Legislatur eine neue Kenngröße für ein Gesamtversorgungsniveau über alle drei Rentensäulen prüfen." Das sind die gesetzliche, private und betriebliche Rente. Heute ist die entscheidende Kenngröße das Rentenniveau, um das sich aktuell der Streit dreht und das nur die gesetzliche Rente beschreibt.

Wer­bung

Auftrag an Rentenkommission erweitern?

Bas erneuerte den bereits von Merz vorgebrachten Vorschlag eines Entschließungsantrags. So ein Antrag sei im Konfliktfall schon oft benutzt worden. "Wir können den Auftrag an die Kommission erweitern, der etwas vage im Koalitionsvertrag steht." Dort müsse alles auf den Tisch.

Allerdings hatte die Junge Gruppe in der Unionsfraktion wiederholt klargemacht, dass ein unverbindlicher Entschließungsantrag ihr nicht reicht. Bas jedoch bekräftigte ihrerseits: "Von dem von der Bundesregierung gemeinsam beschlossenen Gesetzentwurf kann und wird die SPD nicht abrücken."

Kompromissbereit sei sie bei der Zusammensetzung der Kommission, sagte Bas. "Es kann sein, dass wir keine reine Expertenkommission machen." Hintergrund hierfür ist auch, dass noch unklar ist, in welcher Weise junge Unionskräfte in die Reformerarbeitung einbezogen werden sollen.

Wer­bung

Koalition auf der Kippe?

In dem Streit geht es auch um den Zusammenhalt der Koalition insgesamt. Im Bundeskabinett hatten Union und SPD das umstrittene Rentengesetz ohne Einwände auf den Weg gebracht. Merz und die Fraktionsführungen von Union und SPD wollen, dass es rechtzeitig vor Weihnachten verabschiedet wird, so dass es am 1. Januar gelten kann. Im Koalitionsausschuss bei Merz im Kanzleramt dürften die schwarz-roten Spitzen am Donnerstagabend auch über die Rente beraten - doch die Junge Gruppe sitzt dort nicht am Tisch.

Mit dem Gesetzentwurf soll das Versorgungsniveau der Rente im Verhältnis zu den Löhnen bis 2031 bei 48 Prozent stabilisiert werden. Zudem soll die Mütterrente erweitert werden. Die Junge Gruppe ist einverstanden mit 48 Prozent bis 2031. Doch das Niveau soll laut Entwurf auch ab 2032 um einen Prozentpunkt höher liegen als ohne Gesetz. Das koste bis zu 15 Milliarden jährlich. Deshalb brauche es für eine Zustimmung Änderungen - diese seit Wochen vertretene Position hat der Unionsnachwuchs bisher nicht geändert./bw/DP/stw