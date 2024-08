Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Donnerstagvormittag mit grünen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 505,60 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 09:07 Uhr wies die Rheinmetall-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 505,60 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Rheinmetall-Aktie bisher bei 506,80 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 505,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Rheinmetall-Aktien beläuft sich auf 11.834 Stück.

Am 09.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 571,80 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,09 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 05.10.2023 auf bis zu 226,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 55,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 7,74 EUR. Im Vorjahr hatte Rheinmetall 5,70 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 583,13 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Rheinmetall am 14.05.2024. Rheinmetall hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,11 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,24 EUR je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,99 Prozent auf 1,58 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,36 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Rheinmetall am 08.08.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 06.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Rheinmetall im Jahr 2024 21,64 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Was Analysten von der Rheinmetall-Aktie erwarten

DAX 40-Titel Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rheinmetall-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Börse Frankfurt in Grün: DAX präsentiert sich zum Handelsstart fester