Rheinmetall Aktie News: Anleger schicken Rheinmetall am Freitagvormittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der Rheinmetall-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,2 Prozent auf 596,80 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 596,80 EUR. Die Rheinmetall-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 596,00 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 601,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 15.357 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 05.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 663,80 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,23 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rheinmetall-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.01.2024 bei 296,90 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rheinmetall-Aktie 101,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 7,71 EUR, nach 5,70 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 698,25 EUR je Rheinmetall-Aktie aus.

Am 07.11.2024 lud Rheinmetall zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,11 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,35 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 2,45 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,76 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 13.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 12.03.2026.

Experten taxieren den Rheinmetall-Gewinn für das Jahr 2024 auf 21,37 EUR je Aktie.

