Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall fällt am Donnerstagnachmittag

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 1.464,50 EUR.

Das Papier von Rheinmetall befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,3 Prozent auf 1.464,50 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Rheinmetall-Aktie bisher bei 1.442,50 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1.492,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 153.336 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 16.04.2025 erreichte der Anteilsschein mit 1.500,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 2,42 Prozent Plus fehlen der Rheinmetall-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 437,50 EUR. Abschläge von 70,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Rheinmetall-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 8,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 11,25 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 1.306,22 EUR an.

Rheinmetall ließ sich am 12.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 10,87 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 7,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 36,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,48 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,56 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Rheinmetall am 08.05.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 30.04.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Rheinmetall ein EPS in Höhe von 29,94 EUR in den Büchern stehen haben wird.

