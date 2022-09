Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag mit grünen Vorzeichen

Die Rheinmetall-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,7 Prozent auf 149,75 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Rheinmetall-Aktie bei 150,20 EUR. Mit einem Wert von 145,15 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Rheinmetall-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 41.421 Stück gehandelt.

Bei 227,90 EUR markierte der Titel am 30.06.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 34,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 76,30 EUR. Dieser Wert wurde am 30.11.2021 erreicht. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 96,26 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 196,67 EUR aus.

Rheinmetall gewährte am 05.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,21 EUR gegenüber 1,45 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,07 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.408,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 1.315,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.11.2022 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 09.11.2023 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall im Jahr 2022 10,63 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

