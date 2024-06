So bewegt sich Rheinmetall

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Donnerstagmittag in Grün

20.06.24 12:04 Uhr

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 488,60 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 488,60 EUR zu. Kurzfristig markierte die Rheinmetall-Aktie bei 488,60 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 485,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 84.041 Rheinmetall-Aktien umgesetzt. Am 09.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 571,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,03 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie. Am 05.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 226,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 53,64 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt. Nachdem im Jahr 2023 5,70 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 7,82 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 565,50 EUR je Rheinmetall-Aktie aus. Rheinmetall ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,11 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,99 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,58 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1,36 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren. Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Rheinmetall wird am 08.08.2024 gerechnet. Rheinmetall dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 31.07.2025 präsentieren. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 21,40 EUR je Aktie in den Rheinmetall-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie DAX 40-Wert Rheinmetall-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Rheinmetall-Investment von vor einem Jahr verdient Rheinmetall, RENK & Co.: Rüstungsaktien im Aufwind - neue Nato-Daten Börse Frankfurt in Grün: mittags Pluszeichen im DAX

