Aktie im Blick

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall steigt am Nachmittag

28.06.24 16:09 Uhr

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 478,20 EUR.

Werbung

Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 478,20 EUR. Der Kurs der Rheinmetall-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 482,50 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 475,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Rheinmetall-Aktien beläuft sich auf 224.360 Stück. Am 09.04.2024 markierte das Papier bei 571,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 19,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 226,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.10.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 52,63 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an. 2023 wurde eine Dividende von Höhe von 5,70 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 7,82 EUR. Analysten bewerten die Rheinmetall-Aktie im Durchschnitt mit 565,50 EUR. Rheinmetall veröffentlichte am 14.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,11 EUR gegenüber 1,24 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 1,58 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 1,36 Mrd. EUR umgesetzt. Voraussichtlich am 08.08.2024 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Rheinmetall dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 31.07.2025 präsentieren. Experten taxieren den Rheinmetall-Gewinn für das Jahr 2024 auf 21,40 EUR je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie Börse Frankfurt: DAX schlussendlich in Grün XETRA-Handel: LUS-DAX steigt schlussendlich Rheinmetall-Aktie dreht trotzdem ins Minus: Rheinmetall zieht Großauftrag von Fahrzeughersteller an Land

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rheinmetall Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com