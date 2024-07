Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Montagnachmittag mit Aufschlag

Kursentwicklung

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Rivian Automotive-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 13,76 USD nach oben.

Um 15:53 Uhr stieg die Rivian Automotive-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,5 Prozent auf 13,76 USD. Die Rivian Automotive-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 13,87 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 13,46 USD. Von der Rivian Automotive-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.419.787 Stück gehandelt.

Am 28.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 28,05 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 103,93 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.04.2024 bei 8,26 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,95 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rivian Automotive-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Rivian Automotive-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rivian Automotive am 07.05.2024. Das EPS lag bei -1,48 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,45 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,20 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 82,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 661,00 Mio. USD in den Büchern standen.

Am 07.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Rivian Automotive veröffentlicht werden.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -4,219 USD je Rivian Automotive-Aktie.

