Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive gibt am Mittwochnachmittag ab

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Rivian Automotive. Zuletzt fiel die Rivian Automotive-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 4,7 Prozent auf 12,66 USD ab.

Das Papier von Rivian Automotive gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 4,7 Prozent auf 12,66 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Rivian Automotive-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 12,62 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 12,80 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 2.112.002 Rivian Automotive-Aktien umgesetzt.

Am 13.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 18,86 USD. 48,99 Prozent Plus fehlen der Rivian Automotive-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,26 USD am 17.04.2024. Mit einem Kursverlust von 34,73 Prozent würde die Rivian Automotive-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Rivian Automotive 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 20.02.2025 lud Rivian Automotive zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,70 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,58 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 31,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,73 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,32 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Rivian Automotive wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 13.05.2025 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rivian Automotive einen Verlust von -2,765 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

