Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Nachmittag billiger

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Rivian Automotive gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,6 Prozent auf 14,00 USD abwärts.

Um 15:53 Uhr fiel die Rivian Automotive-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,6 Prozent auf 14,00 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Rivian Automotive-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 13,97 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 14,37 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 526.498 Rivian Automotive-Aktien umgesetzt.

Am 13.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,86 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rivian Automotive-Aktie somit 25,78 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.11.2024 bei 9,50 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rivian Automotive-Aktie mit einem Verlust von 32,12 Prozent wieder erreichen.

Für Rivian Automotive-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 06.05.2025 äußerte sich Rivian Automotive zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,48 USD gegenüber -1,48 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,20 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,24 Mrd. USD ausgewiesen.

Rivian Automotive wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 12.08.2025 vorlegen.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -2,477 USD je Rivian Automotive-Aktie.

