Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive legt am Nachmittag zu

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Rivian Automotive-Papiere zuletzt 1,4 Prozent.

Um 15:53 Uhr wies die Rivian Automotive-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 13,46 USD nach oben. Die Rivian Automotive-Aktie legte bis auf 13,54 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 13,39 USD. Bisher wurden via NASDAQ 365.177 Rivian Automotive-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 24,87 USD markierte der Titel am 03.10.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 84,73 Prozent Plus fehlen der Rivian Automotive-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.04.2024 bei 8,26 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,63 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Rivian Automotive-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 06.08.2024 hat Rivian Automotive in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Rivian Automotive hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,46 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,27 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rivian Automotive im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,30 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,16 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1,12 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 06.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -4,136 USD je Rivian Automotive-Aktie.

