Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Nachmittag in Grün

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Rivian Automotive. Die Rivian Automotive-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Plus bei 14,85 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Rivian Automotive-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 14,85 USD zu. Bei 15,14 USD erreichte die Rivian Automotive-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 15,11 USD. Bisher wurden heute 827.900 Rivian Automotive-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (25,74 USD) erklomm das Papier am 08.08.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 73,33 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rivian Automotive-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.04.2024 bei 8,26 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 44,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

Am 07.05.2024 äußerte sich Rivian Automotive zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,48 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 82,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,20 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 661,00 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 06.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Rivian Automotive-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 12.08.2025.

2024 dürfte Rivian Automotive einen Verlust von -4,218 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie

Teslas Marktanteil schrumpft - Rivian-CEO sieht Sättigung des Marktes

Kartellamt gibt grünes Licht für VW-Einstieg bei US-Elektroautobauer Rivian - Aktien tiefer

Rivian-Aktie unter der Lupe: Ist die VW-Milliardeninvestition wirklich ein Gamechanger?