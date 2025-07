Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Montagnachmittag mit Kurseinbußen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Rivian Automotive. Die Rivian Automotive-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,4 Prozent bei 12,76 USD.

Die Rivian Automotive-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 2,4 Prozent im Minus bei 12,76 USD. In der Spitze büßte die Rivian Automotive-Aktie bis auf 12,72 USD ein. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,85 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 914.716 Rivian Automotive-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 13.07.2024 auf bis zu 18,86 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 47,77 Prozent hinzugewinnen. Am 07.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,50 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Rivian Automotive ließ sich am 06.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,48 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,48 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,99 Prozent auf 1,24 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,20 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 05.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Rivian Automotive veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 11.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Rivian Automotive.

Experten gehen davon aus, dass Rivian Automotive im Jahr 2025 -2,445 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

