Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Nachmittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Rivian Automotive. Die Aktionäre schickten das Papier von Rivian Automotive nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,5 Prozent auf 14,36 USD.

Das Papier von Rivian Automotive gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 2,5 Prozent auf 14,36 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Rivian Automotive-Aktie bei 14,33 USD. Bei 14,62 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 809.048 Rivian Automotive-Aktien umgesetzt.

Am 03.10.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,87 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rivian Automotive-Aktie mit einem Kursplus von 73,21 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.04.2024 bei 8,26 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Rivian Automotive-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 06.08.2024 lud Rivian Automotive zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,46 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,16 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rivian Automotive einen Umsatz von 1,12 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2024 terminiert. Die Veröffentlichung der Rivian Automotive-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 12.08.2025.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -4,145 USD je Rivian Automotive-Aktie belaufen.

