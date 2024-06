Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Nachmittag gesucht

Kursverlauf

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Rivian Automotive-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Die Rivian Automotive-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 11,65 USD. Den Tageshöchststand markierte die Rivian Automotive-Aktie bei 11,65 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,44 USD. Der Tagesumsatz der Rivian Automotive-Aktie belief sich zuletzt auf 490.512 Aktien.

Bei 28,05 USD erreichte der Titel am 28.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 140,88 Prozent Plus fehlen der Rivian Automotive-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.04.2024 bei 8,26 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Rivian Automotive-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 07.05.2024 legte Rivian Automotive die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,48 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rivian Automotive -1,45 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 1,20 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 661,00 Mio. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 07.08.2024 erwartet.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -4,241 USD je Rivian Automotive-Aktie belaufen.

