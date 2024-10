Notierung im Fokus

Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive verteuert sich am Freitagnachmittag

11.10.24 16:10 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Rivian Automotive. Die Rivian Automotive-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 10,28 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Rivian Automotive zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,1 Prozent auf 10,28 USD. Kurzfristig markierte die Rivian Automotive-Aktie bei 10,29 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,08 USD. Bisher wurden heute 633.508 Rivian Automotive-Aktien gehandelt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,61 USD. Dieser Kurs wurde am 27.12.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 139,51 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 17.04.2024 auf bis zu 8,26 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 19,61 Prozent könnte die Rivian Automotive-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Rivian Automotive-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 06.08.2024 legte Rivian Automotive die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,46 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Rivian Automotive im vergangenen Quartal 1,16 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rivian Automotive 1,12 Mrd. USD umsetzen können. Rivian Automotive wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 07.11.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 05.11.2025. Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Rivian Automotive 2024 einen Verlust in Höhe von -4,153 USD ausweisen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie Konsequenz aus Produktionsupdate: Deutsche Bank senkt Kursziel für Rivian-Aktie Nach Lieferengpässen & Co.: Rivian setzt nun auf Gebrauchtwagenprogramm Rivian-Aktie fällt: Rivian muss Produktion teilweise unterbrechen

