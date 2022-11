Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Nachmittag im Aufwind

Die Aktie legte um 04:22 Uhr in der NDB-Sitzung 1,9 Prozent auf 33,58 USD zu. In der Spitze legte die Rivian Automotive-Aktie bis auf 33,58 USD zu. Bei 33,18 USD startete der Titel in den NDB-Handelstag. Über NDB wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.632.560 Rivian Automotive-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 17.11.2021 markierte das Papier bei 179,47 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 81,29 Prozent. Bei einem Wert von 19,25 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.05.2022). Mit Abgaben von 74,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Rivian Automotive am 09.11.2022 vor.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 09.03.2023 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 14.12.2023.

Analysten erwarten für 2022 einen Verlust in Höhe von -6,877 USD je Rivian Automotive-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com