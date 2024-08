Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive zeigt sich am Nachmittag fester

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Rivian Automotive. Zuletzt sprang die Rivian Automotive-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,6 Prozent auf 13,74 USD zu.

Um 15:53 Uhr sprang die Rivian Automotive-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,6 Prozent auf 13,74 USD zu. Die Rivian Automotive-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 13,86 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,50 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 547.007 Rivian Automotive-Aktien umgesetzt.

Bei 24,87 USD markierte der Titel am 03.10.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 80,97 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rivian Automotive-Aktie. Am 17.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,26 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Rivian Automotive-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 06.08.2024 hat Rivian Automotive in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Rivian Automotive hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,46 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,27 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Rivian Automotive im vergangenen Quartal 1,16 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rivian Automotive 1,12 Mrd. USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Rivian Automotive am 06.11.2024 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --4,145 USD je Rivian Automotive-Aktie.

