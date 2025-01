Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Dienstagnachmittag stärker

Aktienentwicklung

Die Aktie von Rivian Automotive zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Rivian Automotive-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,7 Prozent auf 13,86 USD.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Rivian Automotive legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,7 Prozent auf 13,86 USD. Kurzfristig markierte die Rivian Automotive-Aktie bei 14,12 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 13,87 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 1.091.693 Rivian Automotive-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 13.07.2024 auf bis zu 18,86 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rivian Automotive-Aktie derzeit noch 36,04 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,26 USD. Dieser Wert wurde am 17.04.2024 erreicht. Abschläge von 40,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Rivian Automotive-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Rivian Automotive veröffentlichte am 07.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Rivian Automotive hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,44 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 34,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 874,00 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 1,34 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 20.02.2025 dürfte Rivian Automotive Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Rivian Automotive rechnen Experten am 19.02.2026.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -4,154 USD je Rivian Automotive-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie

E-Autos und Kundenzufriedenheit im Vergleich: Rivian an der Spitze, Tesla unter Druck

Tesla-Konkurrent Rivian gegen Autohäuser: Wie Direktverkäufe die Autobranche revolutionieren sollen

Analyst lobt Kreditzusagen für Tesla-Konkurrent Rivian - für eine Kaufempfehlung reicht es aber nicht