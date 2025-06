Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Rivian Automotive zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,2 Prozent auf 13,72 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Rivian Automotive-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 13,72 USD zu. Die Rivian Automotive-Aktie zog in der Spitze bis auf 13,77 USD an. Bei 13,63 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 645.021 Rivian Automotive-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 18,86 USD. Dieser Kurs wurde am 13.07.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 37,48 Prozent. Am 07.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,50 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 30,73 Prozent würde die Rivian Automotive-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Rivian Automotive 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 06.05.2025 lud Rivian Automotive zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,48 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,99 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,24 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 1,20 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.08.2025 terminiert.

Laut Analysten dürfte Rivian Automotive im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,477 USD einfahren.

