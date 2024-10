Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Mittwochnachmittag behauptet

Fokus auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Rivian Automotive. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Rivian Automotive-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 10,16 USD.

Bei der Rivian Automotive-Aktie ließ sich um 15:53 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ-Handel hat das Papier einen Wert von 10,16 USD. Bei 10,28 USD erreichte die Rivian Automotive-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. In der Spitze büßte die Rivian Automotive-Aktie bis auf 10,15 USD ein. Bei 10,18 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden via NASDAQ 495.379 Rivian Automotive-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,61 USD. Dieser Kurs wurde am 27.12.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rivian Automotive-Aktie mit einem Kursplus von 142,22 Prozent wieder erreichen. Am 17.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,26 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rivian Automotive-Aktie 23,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Rivian Automotive-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 06.08.2024 hat Rivian Automotive die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,46 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,27 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,16 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rivian Automotive einen Umsatz von 1,12 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.11.2024 terminiert. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 05.11.2025.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -4,159 USD je Rivian Automotive-Aktie in den Büchern stehen.

