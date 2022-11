Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive präsentiert sich am Mittag stärker

Um 12:22 Uhr wies die Rivian Automotive-Aktie Gewinne aus. In der NDB-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 35,29 USD nach oben. Von der Rivian Automotive-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.231 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 179,47 USD erreichte der Titel am 17.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. 80,34 Prozent Plus fehlen der Rivian Automotive-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,25 USD. Dieser Wert wurde am 12.05.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rivian Automotive-Aktie 83,32 Prozent sinken.

Rivian Automotive gewährte am 09.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Rivian Automotive am 09.03.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Rivian Automotive-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 14.12.2023.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2022 -6,542 USD je Aktie in den Rivian Automotive-Büchern.

