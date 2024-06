Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Rivian Automotive. Die Rivian Automotive-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 10,29 USD abwärts.

Um 15:53 Uhr fiel die Rivian Automotive-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 10,29 USD ab. Die Rivian Automotive-Aktie gab in der Spitze bis auf 10,15 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,33 USD. Bisher wurden heute 693.304 Rivian Automotive-Aktien gehandelt.

Am 28.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 28,05 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 172,73 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,26 USD. Dieser Wert wurde am 17.04.2024 erreicht. Abschläge von 19,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Rivian Automotive-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Rivian Automotive gewährte am 07.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,48 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Rivian Automotive ein EPS von -1,45 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Rivian Automotive 1,20 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 82,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 661,00 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Rivian Automotive wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 07.08.2024 vorlegen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -4,241 USD je Rivian Automotive-Aktie.

