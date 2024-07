Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Montagnachmittag fester

Kursverlauf

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Rivian Automotive nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 17,03 USD.

Die Rivian Automotive-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 17,03 USD. Die Rivian Automotive-Aktie zog in der Spitze bis auf 17,18 USD an. Zur Startglocke stand der Titel bei 17,03 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 860.924 Rivian Automotive-Aktien umgesetzt.

Am 28.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 28,05 USD an. Gewinne von 64,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 17.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,26 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 51,50 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Rivian Automotive 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Rivian Automotive ließ sich am 07.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,48 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 82,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,20 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 661,00 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Rivian Automotive wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 06.08.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 12.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Rivian Automotive.

Laut Analysten dürfte Rivian Automotive im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -4,209 USD einfahren.

